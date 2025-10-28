قیمت لحظه‌ ای Giko Cat امروز برابر است با 0.210767 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GIKO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GIKO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Giko Cat امروز برابر است با 0.210767 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GIKO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GIKO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GIKO

اطلاعات قیمت GIKO

وب‌سایت رسمی GIKO

توکنومیکس GIKO

پیش‌بینی قیمت GIKO

لوگو Giko Cat

قیمت Giko Cat (GIKO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GIKO به USD:

$0.211355
-7.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Giko Cat (GIKO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Giko Cat (GIKO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.207505
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.236104
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.207505
$ 0.236104
$ 6.95
$ 0.186777
-0.90%

-7.88%

+4.11%

+4.11%

قیمت لحظه‌ ای Giko Cat (GIKO) برابر است با $0.210767. در 24 ساعت گذشته، GIKO در بازه قیمتی حداقل $ 0.207505 تا حداکثر $ 0.236104 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GIKO برابر با $ 6.95 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.186777 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GIKO در یک ساعت گذشته -0.90%، در 24 ساعت گذشته -7.88% و در 7 روز گذشته +4.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Giko Cat (GIKO)

$ 2.11M
--
$ 2.11M
10.00M
9,999,192.712835401
ارزش بازار فعلی Giko Cat برابر است با $ 2.11M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GIKO برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 9999192.712835401 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.11M است.

تاریخچه قیمت Giko Cat (GIKO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Giko Cat به USD به میزان $ -0.0180316488637261 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Giko Cat به USD به میزان $ -0.0689141066 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Giko Cat به USD به میزان $ -0.1261893011 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Giko Cat به USD به میزان $ -0.5772163897311391 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0180316488637261-7.88%
30 روز$ -0.0689141066-32.69%
60 روز$ -0.1261893011-59.87%
90 روز$ -0.5772163897311391-73.25%

Giko CatGIKO چیست

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Giko Cat (GIKO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Giko Cat (USD)

ارزش Giko Cat (GIKO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Giko Cat (GIKO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Giko Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Giko Cat را بررسی کنید!

GIKO به ارزهای محلی

توکنومیکس Giko Cat (GIKO)

درک، توکنومیکس Giko Cat (GIKO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GIKO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Giko Cat (GIKO)

امروز Giko Cat (GIKO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GIKO به واحد USD برابر است با 0.210767 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GIKO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GIKO نسبت به USD برابر است با $ 0.210767. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Giko Cat چقدر است؟
ارزش بازار GIKO برابر است با $ 2.11M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GIKO چقدر است؟
عرضه در گردش GIKO برابر است با 10.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GIKO چقدر بوده است؟
GIKO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.95 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GIKO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GIKO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.186777 USD رسید.
حجم معاملات GIKO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GIKO برابر است با -- USD.
آیا GIKO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GIKO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GIKO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Giko Cat (GIKO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

