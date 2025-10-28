Giko CatGIKO چیست

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet. $GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

منبع Giko Cat (GIKO) وب سایت رسمی

توکنومیکس Giko Cat (GIKO)

درک، توکنومیکس Giko Cat (GIKO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GIKO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Giko Cat (GIKO) امروز Giko Cat (GIKO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GIKO به واحد USD برابر است با 0.210767 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GIKO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.210767 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GIKO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Giko Cat چقدر است؟ ارزش بازار GIKO برابر است با $ 2.11M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GIKO چقدر است؟ عرضه در گردش GIKO برابر است با 10.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GIKO چقدر بوده است؟ GIKO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.95 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GIKO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GIKO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.186777 USD رسید. حجم معاملات GIKO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GIKO برابر است با -- USD . آیا GIKO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GIKO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GIKO مراجعه کنید.

