GIFTGIFT چیست

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

منبع GIFT (GIFT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GIFT (USD)

ارزش GIFT (GIFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GIFT (GIFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GIFT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GIFT را بررسی کنید!

GIFT به ارزهای محلی

توکنومیکس GIFT (GIFT)

درک، توکنومیکس GIFT (GIFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GIFT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GIFT (GIFT) امروز GIFT (GIFT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GIFT به واحد USD برابر است با 0.127654 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GIFT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.127654 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GIFT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GIFT چقدر است؟ ارزش بازار GIFT برابر است با $ 400.85K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GIFT چقدر است؟ عرضه در گردش GIFT برابر است با 3.14M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GIFT چقدر بوده است؟ GIFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.140837 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GIFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GIFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.118325 USD رسید. حجم معاملات GIFT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GIFT برابر است با -- USD . آیا GIFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GIFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GIFT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GIFT (GIFT)