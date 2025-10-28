Galactic BonkG-BONK چیست

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications. Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface. Vision & Mission Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project. Why Invest in G‑Bonk? Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives. Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you're helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

پیش‌ بینی قیمت Galactic Bonk (USD)

ارزش Galactic Bonk (G-BONK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Galactic Bonk (G-BONK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Galactic Bonk را بررسی کنید.

G-BONK به ارزهای محلی

توکنومیکس Galactic Bonk (G-BONK)

درک، توکنومیکس Galactic Bonk (G-BONK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده G-BONK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Galactic Bonk (G-BONK) امروز Galactic Bonk (G-BONK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای G-BONK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی G-BONK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی G-BONK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Galactic Bonk چقدر است؟ ارزش بازار G-BONK برابر است با $ 51.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش G-BONK چقدر است؟ عرضه در گردش G-BONK برابر است با 865.92M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت G-BONK چقدر بوده است؟ G-BONK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت G-BONK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ G-BONK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات G-BONK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای G-BONK برابر است با -- USD . آیا G-BONK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد G-BONK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت G-BONK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Galactic Bonk (G-BONK)