قیمت لحظه‌ ای FUSION امروز برابر است با 0.00812496 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FSN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FSN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت FUSION (FSN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FSN به USD:

$0.00812496
-0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای FUSION (FSN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FUSION (FSN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00803799
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00824342
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00803799
$ 0.00824342
$ 9.76
$ 0
+0.34%

-0.33%

-10.18%

-10.18%

قیمت لحظه‌ ای FUSION (FSN) برابر است با $0.00812496. در 24 ساعت گذشته، FSN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00803799 تا حداکثر $ 0.00824342 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FSN برابر با $ 9.76 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FSN در یک ساعت گذشته +0.34%، در 24 ساعت گذشته -0.33% و در 7 روز گذشته -10.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FUSION (FSN)

$ 635.66K
--
$ 639.97K
78.23M
78,766,088.125
ارزش بازار فعلی FUSION برابر است با $ 635.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FSN برابر است با 78.23M، و عرضه کل آن 78766088.125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 639.97K است.

تاریخچه قیمت FUSION (FSN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت FUSION به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FUSION به USD به میزان $ -0.0017347228 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FUSION به USD به میزان $ -0.0040006986 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FUSION به USD به میزان $ +0.003181028462278821 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.33%
30 روز$ -0.0017347228-21.35%
60 روز$ -0.0040006986-49.23%
90 روز$ +0.003181028462278821+64.34%

FUSIONFSN چیست

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت FUSION (USD)

ارزش FUSION (FSN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUSION (FSN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUSION را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUSION را بررسی کنید!

FSN به ارزهای محلی

توکنومیکس FUSION (FSN)

درک، توکنومیکس FUSION (FSN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FSN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUSION (FSN)

امروز FUSION (FSN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FSN به واحد USD برابر است با 0.00812496 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FSN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FSN نسبت به USD برابر است با $ 0.00812496. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FUSION چقدر است؟
ارزش بازار FSN برابر است با $ 635.66K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FSN چقدر است؟
عرضه در گردش FSN برابر است با 78.23M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FSN چقدر بوده است؟
FSN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 9.76 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FSN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FSN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FSN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FSN برابر است با -- USD.
آیا FSN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FSN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FSN مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

