FUSIONFSN چیست

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform. The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts. BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

پیش‌ بینی قیمت FUSION (USD)

ارزش FUSION (FSN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUSION (FSN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUSION را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUSION را بررسی کنید!

FSN به ارزهای محلی

توکنومیکس FUSION (FSN)

درک، توکنومیکس FUSION (FSN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FSN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUSION (FSN) امروز FUSION (FSN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FSN به واحد USD برابر است با 0.00812496 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FSN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00812496 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FSN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FUSION چقدر است؟ ارزش بازار FSN برابر است با $ 635.66K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FSN چقدر است؟ عرضه در گردش FSN برابر است با 78.23M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FSN چقدر بوده است؟ FSN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 9.76 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FSN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FSN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FSN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FSN برابر است با -- USD . آیا FSN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FSN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FSN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FUSION (FSN)