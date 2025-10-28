FTMTOKENFTMX چیست

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

توکنومیکس FTMTOKEN (FTMX)

درک، توکنومیکس FTMTOKEN (FTMX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FTMX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FTMTOKEN (FTMX) امروز FTMTOKEN (FTMX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FTMX به واحد USD برابر است با 0.058605 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FTMX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.058605 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FTMX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FTMTOKEN چقدر است؟ ارزش بازار FTMX برابر است با $ 14.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FTMX چقدر است؟ عرضه در گردش FTMX برابر است با 250.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FTMX چقدر بوده است؟ FTMX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.137551 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FTMX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FTMX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01575309 USD رسید. حجم معاملات FTMX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FTMX برابر است با -- USD . آیا FTMX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FTMX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FTMX مراجعه کنید.

