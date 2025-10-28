FTF100FTF100 چیست

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

پیش‌ بینی قیمت FTF100 (USD)

ارزش FTF100 (FTF100) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FTF100 (FTF100) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FTF100 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FTF100 را بررسی کنید!

FTF100 به ارزهای محلی

توکنومیکس FTF100 (FTF100)

درک، توکنومیکس FTF100 (FTF100) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FTF100 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FTF100 (FTF100) امروز FTF100 (FTF100) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FTF100 به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FTF100 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FTF100 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FTF100 چقدر است؟ ارزش بازار FTF100 برابر است با $ 115.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FTF100 چقدر است؟ عرضه در گردش FTF100 برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FTF100 چقدر بوده است؟ FTF100 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FTF100 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FTF100 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FTF100 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FTF100 برابر است با -- USD . آیا FTF100 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FTF100 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FTF100 مراجعه کنید.

