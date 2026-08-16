قیمت امروز ForgeAI

قیمت لحظه‌ ای ForgeAI (FORGE) در حال حاضر برابر با $ 0.00142458 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORGE به USD برابر با $ 0.00142458 برای هر FORGE می‌ باشد.

توکن ForgeAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,314 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.33M FORGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORGE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04972867 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00114055 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.01 رسیده است.

اطلاعات بازار ForgeAI (FORGE)

ارزش بازار $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K حجم (24 ساعته) $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K سرمایه در گردش 48.33M 48.33M 48.33M عرضه کل 99,999,745.59694 99,999,745.59694 99,999,745.59694

ارزش بازار فعلی ForgeAI برابر است با $ 63.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.01. عرضه در گردش FORGE برابر است با 48.33M، و عرضه کل آن 99999745.59694 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.46K است.