قیمت لحظه‌ ای Flagship by Virtuals امروز برابر است با 0.00590682 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FYI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FYI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Flagship by Virtuals (FYI)

قیمت لحظه‌ ای 1 FYI به USD:

$0.00590682
$0.00590682$0.00590682
-9.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای Flagship by Virtuals (FYI)
اطلاعات قیمت Flagship by Virtuals (FYI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00560553
$ 0.00560553$ 0.00560553
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0067463
$ 0.0067463$ 0.0067463
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00560553
$ 0.00560553$ 0.00560553

$ 0.0067463
$ 0.0067463$ 0.0067463

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-0.31%

-9.27%

+74.98%

+74.98%

قیمت لحظه‌ ای Flagship by Virtuals (FYI) برابر است با $0.00590682. در 24 ساعت گذشته، FYI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00560553 تا حداکثر $ 0.0067463 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FYI برابر با $ 0.02405088 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00218454 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FYI در یک ساعت گذشته -0.31%، در 24 ساعت گذشته -9.27% و در 7 روز گذشته +74.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Flagship by Virtuals (FYI)

$ 576.95K
$ 576.95K$ 576.95K

--
----

$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M

97.67M
97.67M 97.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Flagship by Virtuals برابر است با $ 576.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FYI برابر است با 97.67M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.91M است.

تاریخچه قیمت Flagship by Virtuals (FYI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Flagship by Virtuals به USD به میزان $ -0.000604096878972383 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Flagship by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000662189 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Flagship by Virtuals به USD به میزان $ -0.0037004006 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Flagship by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000604096878972383-9.27%
30 روز$ -0.0000662189-1.12%
60 روز$ -0.0037004006-62.64%
90 روز$ 0--

Flagship by VirtualsFYI چیست

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Flagship by Virtuals (USD)

ارزش Flagship by Virtuals (FYI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Flagship by Virtuals (FYI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Flagship by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Flagship by Virtuals را بررسی کنید!

FYI به ارزهای محلی

توکنومیکس Flagship by Virtuals (FYI)

درک، توکنومیکس Flagship by Virtuals (FYI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FYI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Flagship by Virtuals (FYI)

امروز Flagship by Virtuals (FYI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FYI به واحد USD برابر است با 0.00590682 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FYI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FYI نسبت به USD برابر است با $ 0.00590682. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Flagship by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار FYI برابر است با $ 576.95K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FYI چقدر است؟
عرضه در گردش FYI برابر است با 97.67M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FYI چقدر بوده است؟
FYI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02405088 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FYI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FYI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00218454 USD رسید.
حجم معاملات FYI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FYI برابر است با -- USD.
آیا FYI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FYI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FYI مراجعه کنید.
