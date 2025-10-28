FelisFELIS چیست

Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet's love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community. Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There's no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy.

پیش‌ بینی قیمت Felis (USD)

ارزش Felis (FELIS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Felis (FELIS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Felis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Felis را بررسی کنید!

FELIS به ارزهای محلی

توکنومیکس Felis (FELIS)

درک، توکنومیکس Felis (FELIS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FELIS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Felis (FELIS) امروز Felis (FELIS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FELIS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FELIS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FELIS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Felis چقدر است؟ ارزش بازار FELIS برابر است با $ 4.92K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FELIS چقدر است؟ عرضه در گردش FELIS برابر است با 311.12B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FELIS چقدر بوده است؟ FELIS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FELIS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FELIS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FELIS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FELIS برابر است با -- USD . آیا FELIS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FELIS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FELIS مراجعه کنید.

