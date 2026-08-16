قیمت امروز FARTLESS COIN

قیمت لحظه‌ ای FARTLESS COIN (FARTLESS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FARTLESS به USD برابر با $ 0 برای هر FARTLESS می‌ باشد.

توکن FARTLESS COIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,373 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.68M FARTLESS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FARTLESS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01169283 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FARTLESS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان +4.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FARTLESS COIN (FARTLESS)

ارزش بازار $ 26.37K$ 26.37K $ 26.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.37K$ 26.37K $ 26.37K سرمایه در گردش 999.68M 999.68M 999.68M عرضه کل 999,677,031.065379 999,677,031.065379 999,677,031.065379

ارزش بازار فعلی FARTLESS COIN برابر است با $ 26.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FARTLESS برابر است با 999.68M، و عرضه کل آن 999677031.065379 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.37K است.