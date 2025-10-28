FarcatsFARCATS چیست

Fun, Furry, Far Out... Farcats!!! The Farcats creator coin on Zora is an expansion and exploration of the original NFT collection of 1661 purple AI cats. Originally conceived as an unofficial mascot for the Farcaster protocol, Farcats continues to explore the pawsibilities of AI art and beyond. New artworks are paired with the $farcats token and are also collectible form the Farcats Zora Mewseum.

درک، توکنومیکس Farcats (FARCATS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FARCATS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Farcats (FARCATS) امروز Farcats (FARCATS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FARCATS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FARCATS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FARCATS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Farcats چقدر است؟ ارزش بازار FARCATS برابر است با $ 529.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FARCATS چقدر است؟ عرضه در گردش FARCATS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FARCATS چقدر بوده است؟ FARCATS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0010799 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FARCATS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FARCATS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FARCATS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FARCATS برابر است با -- USD . آیا FARCATS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FARCATS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FARCATS مراجعه کنید.

