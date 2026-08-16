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قیمت لحظه‌ ای Exchange Request for Bitbon امروز برابر است با 0.733537 USD. ارزش بازار ERBB معادل 276,153 USD است. نرخ زنده ERBB در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Exchange Request for Bitbon امروز برابر است با 0.733537 USD. ارزش بازار ERBB معادل 276,153 USD است. نرخ زنده ERBB در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ERBB

اطلاعات قیمت ERBB

جفت ERBB چیست؟

وایت‌ پیپر ERBB

وب‌سایت رسمی ERBB

توکنومیکس ERBB

پیش‌بینی قیمت ERBB

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مرکز دانستنی

لوگو Exchange Request for Bitbon

قیمت Exchange Request for Bitbon (ERBB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ERBB به USD:

$0.733473
$0.733473$0.733473
-0.02%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Exchange Request for Bitbon (ERBB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 08:34:17 (UTC+8)

قیمت امروز Exchange Request for Bitbon

قیمت لحظه‌ ای Exchange Request for Bitbon (ERBB) در حال حاضر برابر با $ 0.733537 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ERBB به USD برابر با $ 0.733537 برای هر ERBB می‌ باشد.

توکن Exchange Request for Bitbon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 276,153 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 376.48K ERBB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ERBB در بازه‌ ای بین $ 0.734012 (حداقل) و $ 0.794017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.068 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.692041 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ERBB طی یک ساعت گذشته به میزان -2.37% و در هفت روز اخیر به میزان -12.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.54K رسیده است.

اطلاعات بازار Exchange Request for Bitbon (ERBB)

$ 276.15K
$ 276.15K$ 276.15K

$ 3.54K
$ 3.54K$ 3.54K

$ 276.15K
$ 276.15K$ 276.15K

376.48K
376.48K 376.48K

376,475.9774993154
376,475.9774993154 376,475.9774993154

ارزش بازار فعلی Exchange Request for Bitbon برابر است با $ 276.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.54K. عرضه در گردش ERBB برابر است با 376.48K، و عرضه کل آن 376475.9774993154 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 276.15K است.

تاریخچه قیمت Exchange Request for Bitbon به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.734012
$ 0.734012$ 0.734012
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.794017
$ 0.794017$ 0.794017
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.734012
$ 0.734012$ 0.734012

$ 0.794017
$ 0.794017$ 0.794017

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041

-2.37%

-2.58%

-12.42%

-12.42%

تاریخچه قیمت Exchange Request for Bitbon (ERBB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Exchange Request for Bitbon به USD به میزان $ -0.01947698601823744 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Exchange Request for Bitbon به USD به میزان $ -0.1280347021 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Exchange Request for Bitbon به USD به میزان $ -0.1588084131 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Exchange Request for Bitbon به USD به میزان $ +0.000032081722745 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.01947698601823744-2.58%
30 روز$ -0.1280347021-17.45%
60 روز$ -0.1588084131-21.64%
90 روز$ +0.000032081722745+0.00%

پیش‌ بینی قیمت Exchange Request for Bitbon

پیش‌ بینی قیمت Exchange Request for Bitbon (ERBB) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی ERBB تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Exchange Request for Bitbon (ERBB) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Exchange Request for Bitbon احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Exchange Request for Bitbon در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی ERBB برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Exchange Request for Bitbon کلیک کنید.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Exchange Request for Bitbon (ERBB)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

دسته‌بندی :

Ethereum EcosystemMarketing

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 08:34:17 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Exchange Request for Bitbon (ERBB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

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قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

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