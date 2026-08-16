قیمت امروز Exchange Request for Bitbon

قیمت لحظه‌ ای Exchange Request for Bitbon (ERBB) در حال حاضر برابر با $ 0.733537 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ERBB به USD برابر با $ 0.733537 برای هر ERBB می‌ باشد.

توکن Exchange Request for Bitbon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 276,153 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 376.48K ERBB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ERBB در بازه‌ ای بین $ 0.734012 (حداقل) و $ 0.794017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.068 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.692041 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ERBB طی یک ساعت گذشته به میزان -2.37% و در هفت روز اخیر به میزان -12.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.54K رسیده است.

اطلاعات بازار Exchange Request for Bitbon (ERBB)

ارزش بازار $ 276.15K$ 276.15K $ 276.15K حجم (24 ساعته) $ 3.54K$ 3.54K $ 3.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 276.15K$ 276.15K $ 276.15K سرمایه در گردش 376.48K 376.48K 376.48K عرضه کل 376,475.9774993154 376,475.9774993154 376,475.9774993154

ارزش بازار فعلی Exchange Request for Bitbon برابر است با $ 276.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.54K. عرضه در گردش ERBB برابر است با 376.48K، و عرضه کل آن 376475.9774993154 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 276.15K است.