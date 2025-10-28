EVAEVA چیست

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots. Powered by the $EVA token, they grow through every interaction. It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3. EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots. Powered by the $EVA token, they grow through every interaction. It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره EVA (EVA) امروز EVA (EVA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EVA به واحد USD برابر است با 0.00062617 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EVA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00062617 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EVA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار EVA چقدر است؟ ارزش بازار EVA برابر است با $ 574.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EVA چقدر است؟ عرضه در گردش EVA برابر است با 897.86M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EVA چقدر بوده است؟ EVA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00159008 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EVA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EVA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0002248 USD رسید. حجم معاملات EVA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EVA برابر است با -- USD . آیا EVA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EVA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EVA مراجعه کنید.

