قیمت امروز Eagle AI

قیمت لحظه‌ ای Eagle AI (EAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EAI به USD برابر با $ 0 برای هر EAI می‌ باشد.

توکن Eagle AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,877 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 92.39M EAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.644621 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 566.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Eagle AI (EAI)

ارزش بازار $ 68.88K$ 68.88K $ 68.88K حجم (24 ساعته) $ 566.70$ 566.70 $ 566.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.17K$ 72.17K $ 72.17K سرمایه در گردش 92.39M 92.39M 92.39M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Eagle AI برابر است با $ 68.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 566.70. عرضه در گردش EAI برابر است با 92.39M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.17K است.