DuelNowDNOW چیست

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers. 1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others. 2. Set custom odds to challenge and win on your terms. 3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

پیش‌ بینی قیمت DuelNow (USD)

ارزش DuelNow (DNOW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DuelNow (DNOW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DuelNow را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DuelNow را بررسی کنید!

DNOW به ارزهای محلی

توکنومیکس DuelNow (DNOW)

درک، توکنومیکس DuelNow (DNOW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DNOW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DuelNow (DNOW) امروز DuelNow (DNOW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DNOW به واحد USD برابر است با 0.00137822 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DNOW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00137822 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DNOW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DuelNow چقدر است؟ ارزش بازار DNOW برابر است با $ 126.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DNOW چقدر است؟ عرضه در گردش DNOW برابر است با 91.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DNOW چقدر بوده است؟ DNOW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04443182 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DNOW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DNOW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DNOW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DNOW برابر است با -- USD . آیا DNOW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DNOW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DNOW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DuelNow (DNOW)