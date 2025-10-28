DreamsyncDREAM چیست

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows. Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dreamsync (DREAM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dreamsync (USD)

ارزش Dreamsync (DREAM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dreamsync (DREAM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dreamsync را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dreamsync را بررسی کنید!

DREAM به ارزهای محلی

توکنومیکس Dreamsync (DREAM)

درک، توکنومیکس Dreamsync (DREAM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DREAM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dreamsync (DREAM) امروز Dreamsync (DREAM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DREAM به واحد USD برابر است با 0.00127036 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DREAM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00127036 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DREAM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dreamsync چقدر است؟ ارزش بازار DREAM برابر است با $ 1.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DREAM چقدر است؟ عرضه در گردش DREAM برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DREAM چقدر بوده است؟ DREAM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00437362 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DREAM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DREAM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DREAM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DREAM برابر است با -- USD . آیا DREAM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DREAM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DREAM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dreamsync (DREAM)