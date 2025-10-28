DrawnbladeBLADE چیست

Drawnblade is a Telegram-based leverage trading bot built for Solana on-chain tokens and high-speed token launches. It allows users to open isolated long positions with adjustable leverage directly from Telegram. Using a triple-wallet architecture (user, trade, project), it ensures secure fund separation, sub-second trade execution, and real-time risk control. The bot routes trades across decentralized exchanges and manages liquidation and profit logic automatically. The BLADE token powers the ecosystem by enabling revenue sharing, governance, and access to advanced features.

توکنومیکس Drawnblade (BLADE)

درک، توکنومیکس Drawnblade (BLADE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLADE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Drawnblade (BLADE) امروز Drawnblade (BLADE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLADE به واحد USD برابر است با 0.00005837 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLADE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00005837 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLADE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Drawnblade چقدر است؟ ارزش بازار BLADE برابر است با $ 58.37K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLADE چقدر است؟ عرضه در گردش BLADE برابر است با 999.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLADE چقدر بوده است؟ BLADE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00039846 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLADE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLADE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004337 USD رسید. حجم معاملات BLADE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLADE برابر است با -- USD . آیا BLADE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLADE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLADE مراجعه کنید.

