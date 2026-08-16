قیمت امروز DRAGON

قیمت لحظه‌ ای DRAGON (DRAGON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DRAGON به USD برابر با $ 0 برای هر DRAGON می‌ باشد.

توکن DRAGON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 179,386 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 399.38M DRAGON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DRAGON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01183838 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DRAGON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -32.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.06K رسیده است.

اطلاعات بازار DRAGON (DRAGON)

ارزش بازار $ 179.39K$ 179.39K $ 179.39K حجم (24 ساعته) $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 299.90K$ 299.90K $ 299.90K سرمایه در گردش 399.38M 399.38M 399.38M عرضه کل 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

ارزش بازار فعلی DRAGON برابر است با $ 179.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.06K. عرضه در گردش DRAGON برابر است با 399.38M، و عرضه کل آن 667692035.4112109 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 299.90K است.