قیمت لحظه ای Dollar Cost Average (DCA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DCA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DCA برابر با $ 0.00301457 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، DCA در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -3.26% و در 7 روز گذشته +29.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Dollar Cost Average برابر است با $ 869.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DCA برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999990928.270082 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 869.32K است.
امروز، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
