قیمت لحظه‌ ای Dollar Cost Average امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DCA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DCA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dollar Cost Average امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DCA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DCA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DCA

اطلاعات قیمت DCA

وب‌سایت رسمی DCA

توکنومیکس DCA

پیش‌بینی قیمت DCA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Dollar Cost Average

قیمت Dollar Cost Average (DCA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DCA به USD:

$0.00086933
$0.00086933$0.00086933
-2.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dollar Cost Average (DCA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dollar Cost Average (DCA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-3.26%

+29.14%

+29.14%

قیمت لحظه‌ ای Dollar Cost Average (DCA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DCA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DCA برابر با $ 0.00301457 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DCA در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -3.26% و در 7 روز گذشته +29.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dollar Cost Average (DCA)

$ 869.32K
$ 869.32K$ 869.32K

--
----

$ 869.32K
$ 869.32K$ 869.32K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270082
999,990,928.270082 999,990,928.270082

ارزش بازار فعلی Dollar Cost Average برابر است با $ 869.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DCA برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999990928.270082 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 869.32K است.

تاریخچه قیمت Dollar Cost Average (DCA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dollar Cost Average به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.26%
30 روز$ 0-37.69%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Dollar Cost AverageDCA چیست

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dollar Cost Average (DCA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dollar Cost Average (USD)

ارزش Dollar Cost Average (DCA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dollar Cost Average (DCA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dollar Cost Average را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dollar Cost Average را بررسی کنید!

DCA به ارزهای محلی

توکنومیکس Dollar Cost Average (DCA)

درک، توکنومیکس Dollar Cost Average (DCA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DCA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dollar Cost Average (DCA)

امروز Dollar Cost Average (DCA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DCA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DCA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DCA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dollar Cost Average چقدر است؟
ارزش بازار DCA برابر است با $ 869.32K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DCA چقدر است؟
عرضه در گردش DCA برابر است با 999.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DCA چقدر بوده است؟
DCA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00301457 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DCA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DCA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات DCA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DCA برابر است با -- USD.
آیا DCA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DCA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DCA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dollar Cost Average (DCA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.29
$113,908.29$113,908.29

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.09
$4,099.09$4,099.09

-1.76%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05480
$0.05480$0.05480

-1.63%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.19
$201.19$201.19

+0.53%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1443
$4.1443$4.1443

-20.08%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.09
$4,099.09$4,099.09

-1.76%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.29
$113,908.29$113,908.29

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.19
$201.19$201.19

+0.53%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.52
$1,139.52$1,139.52

-0.36%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001103
$0.001103$0.001103

+83.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001449
$0.0000000000000001449$0.0000000000000001449

+1,229.35%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1605
$0.1605$0.1605

+221.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04415
$0.04415$0.04415

+120.75%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000218
$0.0000000000218$0.0000000000218

+113.72%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03691
$0.03691$0.03691

+98.22%