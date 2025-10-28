Doll FaceDOLL چیست

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character. It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone. $DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character. It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Doll Face (DOLL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Doll Face (USD)

ارزش Doll Face (DOLL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Doll Face (DOLL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Doll Face را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Doll Face را بررسی کنید!

DOLL به ارزهای محلی

توکنومیکس Doll Face (DOLL)

درک، توکنومیکس Doll Face (DOLL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOLL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doll Face (DOLL) امروز Doll Face (DOLL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOLL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOLL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOLL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Doll Face چقدر است؟ ارزش بازار DOLL برابر است با $ 23.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOLL چقدر است؟ عرضه در گردش DOLL برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOLL چقدر بوده است؟ DOLL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00248624 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOLL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOLL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOLL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOLL برابر است با -- USD . آیا DOLL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOLL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOLL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Doll Face (DOLL)