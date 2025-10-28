Doge BaseDOGEBASE چیست

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

درک، توکنومیکس Doge Base (DOGEBASE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doge Base (DOGEBASE) امروز Doge Base (DOGEBASE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGEBASE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGEBASE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGEBASE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Doge Base چقدر است؟ ارزش بازار DOGEBASE برابر است با $ 121.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGEBASE چقدر است؟ عرضه در گردش DOGEBASE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGEBASE چقدر بوده است؟ DOGEBASE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00162698 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGEBASE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGEBASE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOGEBASE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGEBASE برابر است با -- USD . آیا DOGEBASE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGEBASE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGEBASE مراجعه کنید.

