DiviSwapDSWAP چیست

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement. DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DiviSwap (DSWAP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DiviSwap (USD)

ارزش DiviSwap (DSWAP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DiviSwap (DSWAP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DiviSwap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DiviSwap را بررسی کنید!

DSWAP به ارزهای محلی

توکنومیکس DiviSwap (DSWAP)

درک، توکنومیکس DiviSwap (DSWAP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DSWAP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DiviSwap (DSWAP) امروز DiviSwap (DSWAP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DSWAP به واحد USD برابر است با 0.132693 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DSWAP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.132693 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DSWAP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DiviSwap چقدر است؟ ارزش بازار DSWAP برابر است با $ 30.98K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DSWAP چقدر است؟ عرضه در گردش DSWAP برابر است با 233.47K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DSWAP چقدر بوده است؟ DSWAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.189789 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DSWAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DSWAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.083572 USD رسید. حجم معاملات DSWAP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DSWAP برابر است با -- USD . آیا DSWAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DSWAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DSWAP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DiviSwap (DSWAP)