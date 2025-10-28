قیمت لحظه‌ ای Dialectic BTC Vault امروز برابر است با 113,981 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DBIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DBIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dialectic BTC Vault امروز برابر است با 113,981 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DBIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DBIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DBIT

اطلاعات قیمت DBIT

وب‌سایت رسمی DBIT

توکنومیکس DBIT

پیش‌بینی قیمت DBIT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Dialectic BTC Vault

قیمت Dialectic BTC Vault (DBIT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DBIT به USD:

$113,981
$113,981$113,981
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dialectic BTC Vault (DBIT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dialectic BTC Vault (DBIT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 113,326
$ 113,326$ 113,326
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 117,631
$ 117,631$ 117,631
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 113,326
$ 113,326$ 113,326

$ 117,631
$ 117,631$ 117,631

$ 126,288
$ 126,288$ 126,288

$ 103,598
$ 103,598$ 103,598

+0.15%

-2.69%

+4.42%

+4.42%

قیمت لحظه‌ ای Dialectic BTC Vault (DBIT) برابر است با $113,981. در 24 ساعت گذشته، DBIT در بازه قیمتی حداقل $ 113,326 تا حداکثر $ 117,631 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DBIT برابر با $ 126,288 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 103,598 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DBIT در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته -2.69% و در 7 روز گذشته +4.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dialectic BTC Vault (DBIT)

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

--
----

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

100.00
100.00 100.00

100.0019204117995
100.0019204117995 100.0019204117995

ارزش بازار فعلی Dialectic BTC Vault برابر است با $ 11.39M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DBIT برابر است با 100.00، و عرضه کل آن 100.0019204117995 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.39M است.

تاریخچه قیمت Dialectic BTC Vault (DBIT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dialectic BTC Vault به USD به میزان $ -3,154.1654377139 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dialectic BTC Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dialectic BTC Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dialectic BTC Vault به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -3,154.1654377139-2.69%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Dialectic BTC VaultDBIT چیست

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dialectic BTC Vault (DBIT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dialectic BTC Vault (USD)

ارزش Dialectic BTC Vault (DBIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dialectic BTC Vault (DBIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dialectic BTC Vault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dialectic BTC Vault را بررسی کنید!

DBIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Dialectic BTC Vault (DBIT)

درک، توکنومیکس Dialectic BTC Vault (DBIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DBIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dialectic BTC Vault (DBIT)

امروز Dialectic BTC Vault (DBIT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DBIT به واحد USD برابر است با 113,981 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DBIT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DBIT نسبت به USD برابر است با $ 113,981. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dialectic BTC Vault چقدر است؟
ارزش بازار DBIT برابر است با $ 11.39M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DBIT چقدر است؟
عرضه در گردش DBIT برابر است با 100.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DBIT چقدر بوده است؟
DBIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 126,288 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DBIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DBIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 103,598 USD رسید.
حجم معاملات DBIT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DBIT برابر است با -- USD.
آیا DBIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DBIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DBIT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dialectic BTC Vault (DBIT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

