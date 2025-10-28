Dialectic BTC VaultDBIT چیست

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'. Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dialectic BTC Vault (DBIT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dialectic BTC Vault (USD)

ارزش Dialectic BTC Vault (DBIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dialectic BTC Vault (DBIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dialectic BTC Vault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dialectic BTC Vault را بررسی کنید!

DBIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Dialectic BTC Vault (DBIT)

درک، توکنومیکس Dialectic BTC Vault (DBIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DBIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dialectic BTC Vault (DBIT) امروز Dialectic BTC Vault (DBIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DBIT به واحد USD برابر است با 113,981 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DBIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 113,981 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DBIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dialectic BTC Vault چقدر است؟ ارزش بازار DBIT برابر است با $ 11.39M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DBIT چقدر است؟ عرضه در گردش DBIT برابر است با 100.00 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DBIT چقدر بوده است؟ DBIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 126,288 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DBIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DBIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 103,598 USD رسید. حجم معاملات DBIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DBIT برابر است با -- USD . آیا DBIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DBIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DBIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dialectic BTC Vault (DBIT)