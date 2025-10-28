DEF1DEF1 چیست

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD's mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

منبع DEF1 (DEF1) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DEF1 (USD)

DEF1 به ارزهای محلی

توکنومیکس DEF1 (DEF1)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DEF1 (DEF1) امروز DEF1 (DEF1) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DEF1 به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DEF1 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DEF1 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DEF1 چقدر است؟ ارزش بازار DEF1 برابر است با $ 40.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DEF1 چقدر است؟ عرضه در گردش DEF1 برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DEF1 چقدر بوده است؟ DEF1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DEF1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DEF1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DEF1 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DEF1 برابر است با -- USD . آیا DEF1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DEF1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DEF1 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DEF1 (DEF1)