قیمت لحظه‌ ای Decrypting امروز برابر است با 0.0029796 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DCRYPT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DCRYPT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Decrypting

قیمت Decrypting (DCRYPT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DCRYPT به USD:

$0.00298618
$0.00298618
-10.40%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Decrypting (DCRYPT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:40:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Decrypting (DCRYPT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00292789
$ 0.00292789
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00340673
$ 0.00340673
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00292789
$ 0.00292789

$ 0.00340673
$ 0.00340673

$ 0.01196398
$ 0.01196398

$ 0.00271012
$ 0.00271012

-0.24%

-10.41%

-16.09%

-16.09%

قیمت لحظه‌ ای Decrypting (DCRYPT) برابر است با $0.0029796. در 24 ساعت گذشته، DCRYPT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00292789 تا حداکثر $ 0.00340673 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DCRYPT برابر با $ 0.01196398 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00271012 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DCRYPT در یک ساعت گذشته -0.24%، در 24 ساعت گذشته -10.41% و در 7 روز گذشته -16.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Decrypting (DCRYPT)

$ 157.39K
$ 157.39K

--
----

$ 298.62K
$ 298.62K

52.71M
52.71M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Decrypting برابر است با $ 157.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DCRYPT برابر است با 52.71M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 298.62K است.

تاریخچه قیمت Decrypting (DCRYPT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Decrypting به USD به میزان $ -0.00034639057222293 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Decrypting به USD به میزان $ -0.0004639532 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Decrypting به USD به میزان $ -0.0009906955 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Decrypting به USD به میزان $ -0.004525856321283801 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00034639057222293-10.41%
30 روز$ -0.0004639532-15.57%
60 روز$ -0.0009906955-33.24%
90 روز$ -0.004525856321283801-60.30%

DecryptingDCRYPT چیست

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

پیش‌ بینی قیمت Decrypting (USD)

DCRYPT به ارزهای محلی

توکنومیکس Decrypting (DCRYPT)

درک، توکنومیکس Decrypting (DCRYPT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DCRYPT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Decrypting (DCRYPT)

امروز Decrypting (DCRYPT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DCRYPT به واحد USD برابر است با 0.0029796 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DCRYPT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DCRYPT نسبت به USD برابر است با $ 0.0029796. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Decrypting چقدر است؟
ارزش بازار DCRYPT برابر است با $ 157.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DCRYPT چقدر است؟
عرضه در گردش DCRYPT برابر است با 52.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DCRYPT چقدر بوده است؟
DCRYPT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01196398 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DCRYPT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DCRYPT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00271012 USD رسید.
حجم معاملات DCRYPT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DCRYPT برابر است با -- USD.
آیا DCRYPT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DCRYPT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DCRYPT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:40:59 (UTC+8)

$113,840.17

$4,088.55

$0.05483

$199.75

$4.1507

