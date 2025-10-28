CryptoLootsCLOOTS چیست

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation. CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع CryptoLoots (CLOOTS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CryptoLoots (USD)

ارزش CryptoLoots (CLOOTS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CryptoLoots (CLOOTS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CryptoLoots را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CryptoLoots را بررسی کنید!

CLOOTS به ارزهای محلی

توکنومیکس CryptoLoots (CLOOTS)

درک، توکنومیکس CryptoLoots (CLOOTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLOOTS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CryptoLoots (CLOOTS) امروز CryptoLoots (CLOOTS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLOOTS به واحد USD برابر است با 0.00015587 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLOOTS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00015587 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLOOTS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CryptoLoots چقدر است؟ ارزش بازار CLOOTS برابر است با $ 153.62K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLOOTS چقدر است؟ عرضه در گردش CLOOTS برابر است با 985.21M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLOOTS چقدر بوده است؟ CLOOTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00211204 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLOOTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLOOTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002913 USD رسید. حجم معاملات CLOOTS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLOOTS برابر است با -- USD . آیا CLOOTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLOOTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLOOTS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CryptoLoots (CLOOTS)