Concilium is an emerging blockchain ecosystem whose main objective is to consolidate an active community in the crypto space and in the development of decentralized digital businesses. During our first year of operation, we have managed to stabilize and position the value of our native token, $CONCILIUM, above 30 cents, an achievement driven by the synergy of our internal products and the real utility generated within the ecosystem. Our project incubator, Brooder, has been a fundamental pillar in this growth, promoting the development and launch of multiple products, both our own and those of external partners, that bring tangible value to the community and the token.

توکنومیکس Concilium (CONCILIUM)

درک، توکنومیکس Concilium (CONCILIUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CONCILIUM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Concilium (CONCILIUM) امروز Concilium (CONCILIUM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CONCILIUM به واحد USD برابر است با 3.53 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CONCILIUM نسبت به USD چقدر است؟ $ 3.53 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CONCILIUM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Concilium چقدر است؟ ارزش بازار CONCILIUM برابر است با $ 17.19M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CONCILIUM چقدر است؟ عرضه در گردش CONCILIUM برابر است با 4.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CONCILIUM چقدر بوده است؟ CONCILIUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.57 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CONCILIUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CONCILIUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.16 USD رسید. حجم معاملات CONCILIUM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CONCILIUM برابر است با -- USD . آیا CONCILIUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CONCILIUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CONCILIUM مراجعه کنید.

