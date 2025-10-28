CODECODE چیست

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

ارزش CODE (CODE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CODE (CODE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CODE را بررسی کنید.

CODE به ارزهای محلی

توکنومیکس CODE (CODE)

درک، توکنومیکس CODE (CODE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CODE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CODE (CODE) امروز CODE (CODE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CODE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CODE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CODE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CODE چقدر است؟ ارزش بازار CODE برابر است با $ 10.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CODE چقدر است؟ عرضه در گردش CODE برابر است با 19.78M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CODE چقدر بوده است؟ CODE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01376831 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CODE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CODE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CODE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CODE برابر است با -- USD . آیا CODE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CODE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CODE مراجعه کنید.

