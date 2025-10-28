قیمت لحظه‌ ای COCK امروز برابر است با 0.0000419 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای COCK امروز برابر است با 0.0000419 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت COCK (COCK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 COCK به USD:

--
----
-1.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای COCK (COCK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:38:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت COCK (COCK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00004127
$ 0.00004127$ 0.00004127
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00004383
$ 0.00004383$ 0.00004383
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00004127
$ 0.00004127$ 0.00004127

$ 0.00004383
$ 0.00004383$ 0.00004383

$ 0.00057496
$ 0.00057496$ 0.00057496

$ 0.00001966
$ 0.00001966$ 0.00001966

-0.26%

-0.96%

+13.64%

+13.64%

قیمت لحظه‌ ای COCK (COCK) برابر است با $0.0000419. در 24 ساعت گذشته، COCK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00004127 تا حداکثر $ 0.00004383 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COCK برابر با $ 0.00057496 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001966 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COCK در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -0.96% و در 7 روز گذشته +13.64% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار COCK (COCK)

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

--
----

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,205.296532
999,897,205.296532 999,897,205.296532

ارزش بازار فعلی COCK برابر است با $ 41.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COCK برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999897205.296532 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.90K است.

تاریخچه قیمت COCK (COCK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت COCK به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت COCK به USD به میزان $ -0.0000302945 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت COCK به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت COCK به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.96%
30 روز$ -0.0000302945-72.30%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

COCKCOCK چیست

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع COCK (COCK)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت COCK (USD)

ارزش COCK (COCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از COCK (COCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت COCK را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت COCK را بررسی کنید!

COCK به ارزهای محلی

توکنومیکس COCK (COCK)

درک، توکنومیکس COCK (COCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره COCK (COCK)

امروز COCK (COCK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COCK به واحد USD برابر است با 0.0000419 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COCK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COCK نسبت به USD برابر است با $ 0.0000419. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار COCK چقدر است؟
ارزش بازار COCK برابر است با $ 41.90K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COCK چقدر است؟
عرضه در گردش COCK برابر است با 999.90M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COCK چقدر بوده است؟
COCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00057496 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001966 USD رسید.
حجم معاملات COCK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COCK برابر است با -- USD.
آیا COCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COCK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:38:16 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

