COCKCOCK چیست

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world. What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

منبع COCK (COCK) وب سایت رسمی

ارزش COCK (COCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از COCK (COCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت COCK را بررسی کنید.

COCK به ارزهای محلی

توکنومیکس COCK (COCK)

درک، توکنومیکس COCK (COCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره COCK (COCK) امروز COCK (COCK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COCK به واحد USD برابر است با 0.0000419 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COCK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0000419 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COCK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار COCK چقدر است؟ ارزش بازار COCK برابر است با $ 41.90K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COCK چقدر است؟ عرضه در گردش COCK برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COCK چقدر بوده است؟ COCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00057496 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001966 USD رسید. حجم معاملات COCK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COCK برابر است با -- USD . آیا COCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COCK مراجعه کنید.

