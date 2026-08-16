قیمت امروز Chancecoin

قیمت لحظه‌ ای Chancecoin (CHANCE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHANCE به USD برابر با $ 0 برای هر CHANCE می‌ باشد.

توکن Chancecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 226,743 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M CHANCE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHANCE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00488584 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHANCE طی یک ساعت گذشته به میزان -2.61% و در هفت روز اخیر به میزان -48.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Chancecoin (CHANCE)

ارزش بازار $ 226.74K$ 226.74K $ 226.74K حجم (24 ساعته) $ 68.47K$ 68.47K $ 68.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 226.74K$ 226.74K $ 226.74K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,915,993.087001 999,915,993.087001 999,915,993.087001

ارزش بازار فعلی Chancecoin برابر است با $ 226.74K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.47K. عرضه در گردش CHANCE برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999915993.087001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 226.74K است.