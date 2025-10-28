CeylonRS چیست

Ceylon (RS) Coin is a next-generation digital asset built on the Solana blockchain, designed to revolutionize global payments, cross-border remittances, and decentralized finance (DeFi) solutions. Leveraging Solana's ultra-fast and low-cost infrastructure, Ceylon Coin enables near-instant, affordable, and secure transactions, making it ideal for remittances and micropayments, particularly in emerging markets. The token facilitates seamless participation in DeFi protocols such as staking, lending, and yield farming boosting utility and community engagement. With a strong focus on financial inclusion, Ceylon Coin provides accessible wallets and integrations to simplify cross-border payments and bridge traditional finance with the crypto economy. Since its initial launch and exchange listings on platforms like LBank, Ceylon Coin has gained growing liquidity and market presence. The project follows a strategic 5-year roadmap emphasizing innovation, regulatory compliance, and sustainable ecosystem growth through partnerships and active community building. Ceylon Coin aims to be a cornerstone for transparent, scalable digital payments and financial services, delivering meaningful value to users and investors worldwide

منبع Ceylon (RS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ceylon (USD)

RS به ارزهای محلی

توکنومیکس Ceylon (RS)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ceylon (RS) امروز Ceylon (RS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ceylon چقدر است؟ ارزش بازار RS برابر است با $ 5.46M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RS چقدر است؟ عرضه در گردش RS برابر است با 4.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RS چقدر بوده است؟ RS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RS برابر است با -- USD . آیا RS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ceylon (RS)