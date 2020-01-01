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برترین توکن‌ های بازی‌های شبیه‌سازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های شبیه‌سازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06435
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
2
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2604
0.00%
+0.12%
-0.19%
$ 126.69M
$ 372.71K
3
$ 0.03996
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
4
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12429
-0.57%
-14.23%
+4.03%
$ 12.40M
$ 1.94M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01272
+0.24%
+0.87%
-11.37%
$ 6.39M
$ 4.54M
6
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00062146
-0.17%
+0.14%
+9.94%
$ 137.09K
$ 1.24K
7
MARS4
MARS4
MARS4
$ 5.51E-6
0.00%
-37.50%
-70.83%
$ 22.06K
--

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های شبیه‌سازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های شبیه‌سازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $390.91M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های شبیه‌سازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های شبیه‌سازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WILD با ثبت تغییر قیمتی 0.87% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های شبیه‌سازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته بازی‌های شبیه‌سازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های شبیه‌سازی می‌توان به MANA, ALE, SAND اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های شبیه‌سازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های شبیه‌سازی در حال حاضر حدود $390.91M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های شبیه‌سازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.