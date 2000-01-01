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برترین توکن‌ های بهره ثابت بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بهره ثابت را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
2
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.63
0.00%
+0.01%
-2.27%
$ 6.17M
$ 15.76K
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0029359
+0.07%
0.00%
+0.70%
$ 1.39M
$ 1.46K
4
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00548999
0.00%
--
-0.59%
$ 536.08K
$ 2.30
5
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03569241
0.00%
-0.00%
+4.48%
$ 356.93K
$ 4.20
6
88mph
88mph
MPH
$ 0.01222393
-0.74%
+0.02%
-3.74%
$ 19.23K
$ 11.13
7
Nexus
Nexus
NEX
$ 0.000001498
+0.20%
-3.60%
+4.39%
--
$ 48.28B

سوالات متداول

توکن‌ های بهره ثابت چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بهره ثابت به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $233.17M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بهره ثابت چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بهره ثابت که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PENDLE با ثبت تغییر قیمتی 1.86% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بهره ثابت در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته بهره ثابت را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بهره ثابت می‌توان به PENDLE, INV, SPECTRA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بهره ثابت چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بهره ثابت در حال حاضر حدود $233.17M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بهره ثابت، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.