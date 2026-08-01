قیمت امروز ai16zeliza

قیمت لحظه‌ ای ai16zeliza (ELIZA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELIZA به USD برابر با $ 0 برای هر ELIZA می‌ باشد.

توکن ai16zeliza در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,502 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.06M ELIZA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELIZA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04357783 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELIZA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -0.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ai16zeliza (ELIZA)

ارزش بازار $ 83.50K$ 83.50K $ 83.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.50K$ 83.50K $ 83.50K سرمایه در گردش 961.06M 961.06M 961.06M عرضه کل 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

ارزش بازار فعلی ai16zeliza برابر است با $ 83.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ELIZA برابر است با 961.06M، و عرضه کل آن 961063259.63 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.50K است.