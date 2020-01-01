خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های پرورش بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پرورش را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8734
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.1
-2.65%
-0.10%
+66.81%
$ 7.93M
$ 15.81K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0.00071238
-0.21%
-0.00%
-0.42%
$ 608.76K
$ 9.34K
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
5
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0.00089515
0.00%
-0.00%
+6.07%
$ 301.00K
$ 218.73
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0.00980996
+0.04%
--
+6.11%
$ 185.26K
$ 363.36
8
Playermon
Playermon
PYM
$ 0.00031871
0.00%
0.00%
-9.63%
$ 167.73K
$ 76.67
9
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.22
+0.83%
-0.00%
-7.58%
$ 116.51K
$ 114.60
10
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0.00024275
0.00%
--
-17.76%
$ 78.50K
$ 1.72
11
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.929E-5
0.00%
+0.80%
+3.05%
$ 53.47K
--
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0.00100784
0.00%
--
0.00%
$ 34.39K
$ 1.98

سوالات متداول

توکن‌ های پرورش چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پرورش به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $161.35M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پرورش چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پرورش که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HXD با ثبت تغییر قیمتی 0.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پرورش در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته پرورش را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پرورش می‌توان به AXS, FP, ZOON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پرورش چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پرورش در حال حاضر حدود $161.35M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرورش، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.