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برترین توکن‌ های اکوسیستم Beam بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Beam را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.496
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
3
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034444
0.00%
--
-1.26%
$ 344.44K
$ 51.67
4
Wrapped BEAM
Wrapped BEAM
WBEAM
$ 0.00135033
+0.23%
0.00%
-84.68%
$ 206.06K
$ 20.56K
5
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
6
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00010215
0.00%
--
-20.39%
$ 57.72K
$ 302.09
7
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004715
+0.13%
+0.92%
-0.78%
--
$ 569.26M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Beam چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Beam به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $77.67B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Beam چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Beam که در MEXC رصد می‌شوند، توکن AVAX با ثبت تغییر قیمتی 1.11% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Beam در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته اکوسیستم Beam را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Beam می‌توان به USDC, AVAX, SAMA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Beam چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Beam در حال حاضر حدود $77.67B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Beam، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.