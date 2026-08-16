قیمت امروز Camino Network

قیمت لحظه‌ ای Camino Network (CAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAM به USD برابر با $ 0 برای هر CAM می‌ باشد.

توکن Camino Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 419.22M CAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.194671 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Camino Network (CAM)

ارزش بازار $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K سرمایه در گردش 419.22M 419.22M 419.22M عرضه کل 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

ارزش بازار فعلی Camino Network برابر است با $ 34.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAM برابر است با 419.22M، و عرضه کل آن 917499340.5467205 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.45K است.