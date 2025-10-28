BoorioORIO چیست

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

درک، توکنومیکس Boorio (ORIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boorio (ORIO) امروز Boorio (ORIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ORIO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ORIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ORIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boorio چقدر است؟ ارزش بازار ORIO برابر است با $ 679.49K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ORIO چقدر است؟ عرضه در گردش ORIO برابر است با 3.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORIO چقدر بوده است؟ ORIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ORIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ORIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ORIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORIO برابر است با -- USD . آیا ORIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ORIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORIO مراجعه کنید.

