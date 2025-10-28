BojiBOJI چیست

boji’s on the Blockchain! Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom. Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon. $BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research. boji’s on the Blockchain! Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom. Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon. $BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Boji (BOJI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Boji (USD)

ارزش Boji (BOJI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boji (BOJI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boji را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boji را بررسی کنید!

BOJI به ارزهای محلی

توکنومیکس Boji (BOJI)

درک، توکنومیکس Boji (BOJI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOJI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boji (BOJI) امروز Boji (BOJI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOJI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOJI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOJI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boji چقدر است؟ ارزش بازار BOJI برابر است با $ 10.25K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOJI چقدر است؟ عرضه در گردش BOJI برابر است با 999.06M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOJI چقدر بوده است؟ BOJI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOJI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOJI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BOJI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOJI برابر است با -- USD . آیا BOJI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOJI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOJI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boji (BOJI)