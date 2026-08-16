قیمت امروز Bogecoin

قیمت لحظه‌ ای Bogecoin (BOGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOGE به USD برابر با $ 0 برای هر BOGE می‌ باشد.

توکن Bogecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 609,044 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M BOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00118507 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOGE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.91% و در هفت روز اخیر به میزان -42.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Bogecoin (BOGE)

ارزش بازار $ 609.04K$ 609.04K $ 609.04K حجم (24 ساعته) $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 609.04K$ 609.04K $ 609.04K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,996,321.075225 999,996,321.075225 999,996,321.075225

ارزش بازار فعلی Bogecoin برابر است با $ 609.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.43K. عرضه در گردش BOGE برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999996321.075225 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 609.04K است.