Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X. It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets. Key Features: Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts. Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره blormmy (BLORMMY) امروز blormmy (BLORMMY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLORMMY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLORMMY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLORMMY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار blormmy چقدر است؟ ارزش بازار BLORMMY برابر است با $ 344.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLORMMY چقدر است؟ عرضه در گردش BLORMMY برابر است با 999.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLORMMY چقدر بوده است؟ BLORMMY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00304852 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLORMMY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLORMMY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BLORMMY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLORMMY برابر است با -- USD . آیا BLORMMY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLORMMY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLORMMY مراجعه کنید.

