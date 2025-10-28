BladeBLADE چیست

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies. We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k. Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab. Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

ارزش Blade (BLADE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Blade (BLADE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Blade را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Blade (BLADE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLADE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Blade (BLADE) امروز Blade (BLADE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLADE به واحد USD برابر است با 0.01383276 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLADE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01383276 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLADE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Blade چقدر است؟ ارزش بازار BLADE برابر است با $ 69.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLADE چقدر است؟ عرضه در گردش BLADE برابر است با 5.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLADE چقدر بوده است؟ BLADE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.702613 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLADE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLADE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00579944 USD رسید. حجم معاملات BLADE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLADE برابر است با -- USD . آیا BLADE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLADE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLADE مراجعه کنید.

