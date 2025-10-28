BiggieBIGGIE چیست

Biggie is a popular Pitbull across several social media platforms, such as Tiktok, Youtube and Instagram. With a blend of creativity and comedic gestures, Biggie brings animal loving entertainment to millions of viewers through images, videos and reels. With Biggie the Pitbull's growing popularity, the meme coin $BIGGIE was inspired and launched on the ethereum network, leveraging Biggies unique sense of humor and style.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Biggie (BIGGIE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Biggie (USD)

ارزش Biggie (BIGGIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Biggie (BIGGIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Biggie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Biggie را بررسی کنید!

BIGGIE به ارزهای محلی

توکنومیکس Biggie (BIGGIE)

درک، توکنومیکس Biggie (BIGGIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BIGGIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Biggie (BIGGIE) امروز Biggie (BIGGIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BIGGIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BIGGIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BIGGIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Biggie چقدر است؟ ارزش بازار BIGGIE برابر است با $ 246.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BIGGIE چقدر است؟ عرضه در گردش BIGGIE برابر است با 1,000.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BIGGIE چقدر بوده است؟ BIGGIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BIGGIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BIGGIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BIGGIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BIGGIE برابر است با -- USD . آیا BIGGIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BIGGIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BIGGIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Biggie (BIGGIE)