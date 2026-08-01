قیمت امروز BatCat

قیمت لحظه‌ ای BatCat (BATCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BATCAT به USD برابر با $ 0 برای هر BATCAT می‌ باشد.

توکن BatCat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,569 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M BATCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BATCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BATCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.48% و در هفت روز اخیر به میزان -45.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BatCat (BATCAT)

ارزش بازار $ 37.57K$ 37.57K $ 37.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.57K$ 37.57K $ 37.57K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,977,192.700978 999,977,192.700978 999,977,192.700978

ارزش بازار فعلی BatCat برابر است با $ 37.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BATCAT برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999977192.700978 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.57K است.