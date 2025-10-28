قیمت لحظه‌ ای Balsa MM Fund امروز برابر است با 0.075278 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BMMF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BMMF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Balsa MM Fund امروز برابر است با 0.075278 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BMMF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BMMF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Balsa MM Fund (BMMF)

قیمت لحظه‌ ای 1 BMMF به USD:

$0.075285
$0.075285
-0.10%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Balsa MM Fund (BMMF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Balsa MM Fund (BMMF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.075271
$ 0.075271
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.075443
$ 0.075443
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.075271
$ 0.075271

$ 0.075443
$ 0.075443

$ 0.075443
$ 0.075443

$ 0.070272
$ 0.070272

--

-0.12%

+0.49%

+0.49%

قیمت لحظه‌ ای Balsa MM Fund (BMMF) برابر است با $0.075278. در 24 ساعت گذشته، BMMF در بازه قیمتی حداقل $ 0.075271 تا حداکثر $ 0.075443 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BMMF برابر با $ 0.075443 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.070272 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BMMF در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.12% و در 7 روز گذشته +0.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Balsa MM Fund (BMMF)

$ 3.71M
$ 3.71M

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M

49.29M
49.29M

49,290,262.52985915
49,290,262.52985915

ارزش بازار فعلی Balsa MM Fund برابر است با $ 3.71M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BMMF برابر است با 49.29M، و عرضه کل آن 49290262.52985915 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.71M است.

تاریخچه قیمت Balsa MM Fund (BMMF) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Balsa MM Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Balsa MM Fund به USD به میزان $ +0.0029440096 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Balsa MM Fund به USD به میزان $ +0.0040307680 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Balsa MM Fund به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.12%
30 روز$ +0.0029440096+3.91%
60 روز$ +0.0040307680+5.35%
90 روز$ 0--

Balsa MM FundBMMF چیست

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

پیش‌ بینی قیمت Balsa MM Fund (USD)

ارزش Balsa MM Fund (BMMF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Balsa MM Fund (BMMF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Balsa MM Fund را بررسی کنید.

BMMF به ارزهای محلی

توکنومیکس Balsa MM Fund (BMMF)

درک، توکنومیکس Balsa MM Fund (BMMF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BMMF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Balsa MM Fund (BMMF)

امروز Balsa MM Fund (BMMF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BMMF به واحد USD برابر است با 0.075278 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BMMF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BMMF نسبت به USD برابر است با $ 0.075278. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Balsa MM Fund چقدر است؟
ارزش بازار BMMF برابر است با $ 3.71M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BMMF چقدر است؟
عرضه در گردش BMMF برابر است با 49.29M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BMMF چقدر بوده است؟
BMMF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.075443 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BMMF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BMMF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.070272 USD رسید.
حجم معاملات BMMF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BMMF برابر است با -- USD.
آیا BMMF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BMMF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BMMF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Balsa MM Fund (BMMF)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

