Balsa MM FundBMMF چیست

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security. BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Balsa MM Fund (BMMF) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Balsa MM Fund (USD)

ارزش Balsa MM Fund (BMMF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Balsa MM Fund (BMMF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Balsa MM Fund را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Balsa MM Fund را بررسی کنید!

BMMF به ارزهای محلی

توکنومیکس Balsa MM Fund (BMMF)

درک، توکنومیکس Balsa MM Fund (BMMF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BMMF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Balsa MM Fund (BMMF) امروز Balsa MM Fund (BMMF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BMMF به واحد USD برابر است با 0.075278 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BMMF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.075278 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BMMF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Balsa MM Fund چقدر است؟ ارزش بازار BMMF برابر است با $ 3.71M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BMMF چقدر است؟ عرضه در گردش BMMF برابر است با 49.29M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BMMF چقدر بوده است؟ BMMF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.075443 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BMMF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BMMF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.070272 USD رسید. حجم معاملات BMMF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BMMF برابر است با -- USD . آیا BMMF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BMMF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BMMF مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Balsa MM Fund (BMMF)