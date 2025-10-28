BAI StablecoinBAI چیست

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them. AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BAI Stablecoin (BAI) امروز BAI Stablecoin (BAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BAI به واحد USD برابر است با 1.028 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.028 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BAI Stablecoin چقدر است؟ ارزش بازار BAI برابر است با $ 108.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BAI چقدر است؟ عرضه در گردش BAI برابر است با 105.18K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAI چقدر بوده است؟ BAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.45 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.814914 USD رسید. حجم معاملات BAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAI برابر است با -- USD . آیا BAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAI مراجعه کنید.

