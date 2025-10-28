قیمت لحظه‌ ای BAI Stablecoin امروز برابر است با 1.028 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BAI Stablecoin امروز برابر است با 1.028 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو BAI Stablecoin

قیمت BAI Stablecoin (BAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BAI به USD:

$1.028
-6.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BAI Stablecoin (BAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:29:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BAI Stablecoin (BAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.02
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.18
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.02
$ 1.18
$ 1.45
$ 0.814914
+0.16%

-6.46%

-5.80%

-5.80%

قیمت لحظه‌ ای BAI Stablecoin (BAI) برابر است با $1.028. در 24 ساعت گذشته، BAI در بازه قیمتی حداقل $ 1.02 تا حداکثر $ 1.18 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BAI برابر با $ 1.45 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.814914 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BAI در یک ساعت گذشته +0.16%، در 24 ساعت گذشته -6.46% و در 7 روز گذشته -5.80% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BAI Stablecoin (BAI)

$ 108.09K
--
$ 108.09K
105.18K
105,178.6994119239
ارزش بازار فعلی BAI Stablecoin برابر است با $ 108.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAI برابر است با 105.18K، و عرضه کل آن 105178.6994119239 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.09K است.

تاریخچه قیمت BAI Stablecoin (BAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BAI Stablecoin به USD به میزان $ -0.070980808076185 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BAI Stablecoin به USD به میزان $ +0.0297627588 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BAI Stablecoin به USD به میزان $ -0.0103666604 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BAI Stablecoin به USD به میزان $ +0.0296168330974503 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.070980808076185-6.46%
30 روز$ +0.0297627588+2.90%
60 روز$ -0.0103666604-1.00%
90 روز$ +0.0296168330974503+2.97%

BAI StablecoinBAI چیست

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BAI Stablecoin (BAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BAI Stablecoin (USD)

ارزش BAI Stablecoin (BAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BAI Stablecoin (BAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BAI Stablecoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BAI Stablecoin را بررسی کنید!

BAI به ارزهای محلی

توکنومیکس BAI Stablecoin (BAI)

درک، توکنومیکس BAI Stablecoin (BAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BAI Stablecoin (BAI)

امروز BAI Stablecoin (BAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BAI به واحد USD برابر است با 1.028 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BAI نسبت به USD برابر است با $ 1.028. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BAI Stablecoin چقدر است؟
ارزش بازار BAI برابر است با $ 108.09K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BAI چقدر است؟
عرضه در گردش BAI برابر است با 105.18K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAI چقدر بوده است؟
BAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.45 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.814914 USD رسید.
حجم معاملات BAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAI برابر است با -- USD.
آیا BAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BAI Stablecoin (BAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

