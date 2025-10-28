BackroomROOM چیست

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight.

منبع Backroom (ROOM) وب سایت رسمی

ROOM به ارزهای محلی

توکنومیکس Backroom (ROOM)

درک، توکنومیکس Backroom (ROOM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROOM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Backroom (ROOM) امروز Backroom (ROOM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROOM به واحد USD برابر است با 0.00632156 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROOM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00632156 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROOM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Backroom چقدر است؟ ارزش بازار ROOM برابر است با $ 4.81M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROOM چقدر است؟ عرضه در گردش ROOM برابر است با 764.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROOM چقدر بوده است؟ ROOM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02455824 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROOM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROOM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ROOM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROOM برابر است با -- USD . آیا ROOM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROOM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROOM مراجعه کنید.

