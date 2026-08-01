قیمت امروز Azuma Coin

قیمت لحظه‌ ای Azuma Coin (AZUM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZUM به USD برابر با $ 0 برای هر AZUM می‌ باشد.

توکن Azuma Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 155,809 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 138.85M AZUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZUM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.086043 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZUM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.65 رسیده است.

اطلاعات بازار Azuma Coin (AZUM)

ارزش بازار $ 155.81K$ 155.81K $ 155.81K حجم (24 ساعته) $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K سرمایه در گردش 138.85M 138.85M 138.85M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Azuma Coin برابر است با $ 155.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.65. عرضه در گردش AZUM برابر است با 138.85M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 156.44K است.