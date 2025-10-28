Avocado DAOAVG چیست

پیش‌ بینی قیمت Avocado DAO (USD)

ارزش Avocado DAO (AVG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Avocado DAO (AVG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Avocado DAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Avocado DAO را بررسی کنید!

AVG به ارزهای محلی

توکنومیکس Avocado DAO (AVG)

درک، توکنومیکس Avocado DAO (AVG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Avocado DAO (AVG) امروز Avocado DAO (AVG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AVG به واحد USD برابر است با 0.00524451 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AVG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00524451 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AVG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Avocado DAO چقدر است؟ ارزش بازار AVG برابر است با $ 787.37K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AVG چقدر است؟ عرضه در گردش AVG برابر است با 150.36M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVG چقدر بوده است؟ AVG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.69 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AVG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AVG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00450186 USD رسید. حجم معاملات AVG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVG برابر است با -- USD . آیا AVG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AVG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Avocado DAO (AVG)