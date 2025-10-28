قیمت لحظه‌ ای AU79 امروز برابر است با 0.02225714 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AU79 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AU79 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AU79 امروز برابر است با 0.02225714 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AU79 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AU79 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AU79

اطلاعات قیمت AU79

وب‌سایت رسمی AU79

توکنومیکس AU79

پیش‌بینی قیمت AU79

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AU79

قیمت AU79 (AU79)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AU79 به USD:

$0.02225714
-6.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AU79 (AU79)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:41:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AU79 (AU79) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02148302
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02411168
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02148302
$ 0.02411168
$ 0.03850425
$ 0.00608277
+1.84%

-6.23%

+2.22%

+2.22%

قیمت لحظه‌ ای AU79 (AU79) برابر است با $0.02225714. در 24 ساعت گذشته، AU79 در بازه قیمتی حداقل $ 0.02148302 تا حداکثر $ 0.02411168 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AU79 برابر با $ 0.03850425 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00608277 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AU79 در یک ساعت گذشته +1.84%، در 24 ساعت گذشته -6.23% و در 7 روز گذشته +2.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AU79 (AU79)

$ 21.75M
--
$ 21.75M
999.87M
999,871,299.4883341
ارزش بازار فعلی AU79 برابر است با $ 21.75M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AU79 برابر است با 999.87M، و عرضه کل آن 999871299.4883341 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.75M است.

تاریخچه قیمت AU79 (AU79) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AU79 به USD به میزان $ -0.00147935662072237 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AU79 به USD به میزان $ -0.0070448522 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AU79 به USD به میزان $ -0.0030166949 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AU79 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00147935662072237-6.23%
30 روز$ -0.0070448522-31.65%
60 روز$ -0.0030166949-13.55%
90 روز$ 0--

AU79AU79 چیست

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AU79 (AU79)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AU79 (USD)

ارزش AU79 (AU79) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AU79 (AU79) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AU79 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AU79 را بررسی کنید!

AU79 به ارزهای محلی

توکنومیکس AU79 (AU79)

درک، توکنومیکس AU79 (AU79) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AU79 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AU79 (AU79)

امروز AU79 (AU79) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AU79 به واحد USD برابر است با 0.02225714 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AU79 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AU79 نسبت به USD برابر است با $ 0.02225714. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AU79 چقدر است؟
ارزش بازار AU79 برابر است با $ 21.75M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AU79 چقدر است؟
عرضه در گردش AU79 برابر است با 999.87M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AU79 چقدر بوده است؟
AU79 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03850425 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AU79 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AU79 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00608277 USD رسید.
حجم معاملات AU79 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AU79 برابر است با -- USD.
آیا AU79 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AU79 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AU79 مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AU79 (AU79)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

